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"Итог впечатляет": определен победитель выборов в Австрии

08:25
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Кому доверились австрийцы?

Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца победила на внеочередных парламентских выборах. Она получила 33 процента голосов и обошла ближайших соперников - социал-демократов - сразу на 17 процентов, передает "Газета.Ru". Такой результат сам Курц назвал беспрецедентным
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"Честно говоря, итог действительно впечатляющий. Это исторический день для Народной партии. И мы благодарны всем жителям нашей страны за поддержку. Первым делом мы попытаемся провести переговоры с другими партиями в парламенте, для  формирования нового правительства, которое будет работать во благо австрийских граждан", - заявил Курц.

Переходное правительство страны во главе с первой женщиной-канцлером Бригитте Бирляйн в ближайшее время подаст президенту прошение об отставке.

Напомним, скандал, из-за которого пришлось проводить внеочередные парламентские выборы, разразился в мае. Поводом стала видеозапись двухлетней давности. На кадрах чиновники из окружения Курца разговаривают с русскоязычной девушкой. Предлагают упростить ей доступ к строительным контрактам в обмен на финансовую поддержку их партии. Женщина, как выяснилось, к России не имела никакого отношения. Но это не помешало русофобам раздуть историю и испортить карьеру политикам, которые оказались в ней замешаны.

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