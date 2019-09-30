Над британским премьером нависла неожиданная угроза

Борису Джонсону может грозить процедура импичмента

Импичмент может грозить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. По данным газеты The Sunday Times, такую вероятность уже обсудили оппозиционные политики - лейбористы и либерал-демократы.

Формальный повод - вердикт Верховного суда. 24 сентября он признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента. Итогом такой процедуры может быть не только отставка премьера, но и судебный процесс и даже уголовное наказание, отмечает "Газета.Ru".

В истории Соединённого королевства импичмент еще не объявлялся ни одному премьер-министру. Кроме того, лейбористы и Шотландская народная партия уже на следующей неделе готовы вынести на голосование вопрос о доверии правительству Джонсона. Момент выбран самый подходящий: в ближайшие дни большинства депутатов-консерваторов не будет в парламенте - вместе с премьер-министром они уехали в Манчестер на ежегодную партийную конференцию.