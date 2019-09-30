ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над британским премьером нависла неожиданная угроза

08:44
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Борису Джонсону может грозить процедура импичмента

Импичмент может грозить премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. По данным газеты The Sunday Times, такую вероятность уже обсудили оппозиционные политики - лейбористы и либерал-демократы.
Борис Джонсон нарушит закон ради Brexit

Формальный повод - вердикт Верховного суда. 24 сентября он признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента. Итогом такой процедуры может быть не только отставка премьера, но и судебный процесс и даже уголовное наказание, отмечает "Газета.Ru".

В истории Соединённого королевства импичмент еще не объявлялся ни одному премьер-министру. Кроме того, лейбористы и Шотландская народная партия уже на следующей неделе готовы вынести на голосование вопрос о доверии правительству Джонсона. Момент выбран самый подходящий: в ближайшие дни большинства депутатов-консерваторов не будет в парламенте - вместе с премьер-министром они уехали в Манчестер на ежегодную партийную конференцию.

Читайте также:
Новости по теме
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.