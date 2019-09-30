ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Воронеже по батареям вместо отопления пустили электрический ток

09:34
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Скачки напряжения жильцы списывали на старую проводку, дом не ремонтировали почти 40 лет

В Воронеже после экстренной эвакуации в свои квартиры вернулись 120 жильцов многоэтажки, где вместе с теплом по батареям побежал ток. Специалисты тщательно обследовали здание, включая подвальные помещения, но причину ЧП найти так и не удалось. По соображениям безопасности, даже приостановили подачу газа. Назначены дополнительные проверки. В управляющей компании свою причастность к случившемуся отрицают.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой.

Главное сегодня
Осторожно! Электрическое напряжение
Осторожно! Электрическое напряжение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.