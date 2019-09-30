В Воронеже по батареям вместо отопления пустили электрический ток

Скачки напряжения жильцы списывали на старую проводку, дом не ремонтировали почти 40 лет

В Воронеже после экстренной эвакуации в свои квартиры вернулись 120 жильцов многоэтажки, где вместе с теплом по батареям побежал ток. Специалисты тщательно обследовали здание, включая подвальные помещения, но причину ЧП найти так и не удалось. По соображениям безопасности, даже приостановили подачу газа. Назначены дополнительные проверки. В управляющей компании свою причастность к случившемуся отрицают.

Подробнее – в репортаже Анны Пешехоновой.