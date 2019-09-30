Появились подробности о рождении дочери Сергея Лазарева

Певец целый год скрывал малышку

Сергей Лазарев на шоу Леры Кудрявцевой сделал сенсационное признание – у него есть дочь. Девочка родилась прошлым летом, но певец скрыл ее появление даже от самых близких.

Малышку назвали Аней. Она очень похожа на своего брата Никиту. Лазарев рассказал, что дети родные брат и сестра, но кто мама маленькой Ани, певец не стал раскрывать. Он лишь отметил, что это та же женщина, что подарила ему сына.

"Аня и Никита - брат и сестра по обоим родителям. Мать у них одна, но вынашивали их разные суррогатные матери", - поделился подробностями Сергей.

Лазарев давно хотел большую семью. "Когда мечтал об этом, я четко видел, что стоит мальчик, а за ним девочка поменьше прячется", - отметил он.

После эфира шоу певец опубликовал фото дочери в Instagram. На снимке – папа и оба его наследника. Поклонники Лазарева отметили, что все трое между собой очень похожи.

Напомним, впервые отцом Сергей Лазарев стал в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого назвали Никита. Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь, появились около полугода назад. Долгое время певец опровергал все сообщения о появлении малышки.