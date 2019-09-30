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Россиянам пообещали рост цен на молочную продукцию

08:24
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Причина – новые системы контроля

Рост цен на молочную продукцию в России уже в ноябре может составить 10%. Производители таким образом попытаются "отбить" свои расходы на новые системы контроля, которые запускаются осенью.
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Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции идет на предприятиях с лета. Теперь же прибавится и электронная ветеринарная сертификация. Одновременный запуск двух систем приведет к дополнительным расходам для предпринимателей, пояснили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Что касается электронной ветеринарной сертификации, то сейчас стартует ее заключительный этап. Сыры, масло и творог были включены в систему "Меркурий" еще 1 июля. Теперь туда попали также молоко, кисломолочные продукты и мороженое. Благодаря сертификатам система позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) уверены, что в результате покупатели столкнутся с ростом цен в магазинах – предприниматели переложат на их плечи возникшие дополнительные расходы. Однако в правительстве этих опасений не разделяют, пишут "Известия".

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