Путин освободил от налога на доходы пострадавших россиян

В список попали и те, кто оказывал им помощь

Владимир Путин освободил некоторые категории россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подписанный президентом России закон опубликован на портале правовой информации.

НДФЛ платить не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Семьи пострадавших также смогут пользоваться льготой.

Также свободны от налога граждане, которые сдавали жилье жертвам стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций. Но только в том случае, если сумма, которую они получали, была не больше выделенной пострадавшим для аренды из госбюджета.

Как сообщалось ранее, не будут платить НДФЛ студенты и аспиранты, получающие материальную помощь от вузов и колледжей. Речь идет о суммах, не превышающих 4 тысяч рублей в год, передает РБК.