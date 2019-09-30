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Путин освободил от налога на доходы пострадавших россиян

08:44
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

В список попали и те, кто оказывал им помощь

Владимир Путин освободил некоторые категории россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Подписанный президентом России закон опубликован на портале правовой информации.
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НДФЛ платить не будут пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Семьи пострадавших также смогут пользоваться льготой.

Также свободны от налога граждане, которые сдавали жилье жертвам стихийных бедствий, терактов и чрезвычайных ситуаций. Но только в том случае, если сумма, которую они получали, была не больше выделенной пострадавшим для аренды из госбюджета.

Как сообщалось ранее, не будут платить НДФЛ студенты и аспиранты, получающие материальную помощь от вузов и колледжей. Речь идет о суммах, не превышающих 4 тысяч рублей в год, передает РБК.

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