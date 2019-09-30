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В России появится новый способ платежей

08:57
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Сейчас его тестируют кредитные учреждения

В России обкатывается новая технология, которая позволяет платить за товары и услуги с помощью смартфонов и планшетов. Тестирование сейчас идет в ряде крупных банков страны.
Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом

Новшество позволит бизнесу отказаться от POS-терминалов. По мнению экспертов, технология будет популярна у малых компаний и ИП. При этом из-за относительно медленной транзакции — порядка 30 секунд — такой способ оплаты не подойдет для супермаркетов или фастфуда.

"Среди курьеров или таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала может пользоваться большим спросом, а вот в торговой рознице технология займет заметное место на рынке лишь через 3–5 лет", - пишет "Известия" со ссылкой на данные специалистов.

Ранее сообщалось, что у банков появится новый повод блокировать карты россиян. Кредитные учреждения предложили "замораживать" карты при получении подозрительных транзакций.

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