В России появится новый способ платежей

Сейчас его тестируют кредитные учреждения

В России обкатывается новая технология, которая позволяет платить за товары и услуги с помощью смартфонов и планшетов. Тестирование сейчас идет в ряде крупных банков страны.

Новшество позволит бизнесу отказаться от POS-терминалов. По мнению экспертов, технология будет популярна у малых компаний и ИП. При этом из-за относительно медленной транзакции — порядка 30 секунд — такой способ оплаты не подойдет для супермаркетов или фастфуда.

"Среди курьеров или таксистов использование смартфонов в качестве платежного терминала может пользоваться большим спросом, а вот в торговой рознице технология займет заметное место на рынке лишь через 3–5 лет", - пишет "Известия" со ссылкой на данные специалистов.

Ранее сообщалось, что у банков появится новый повод блокировать карты россиян. Кредитные учреждения предложили "замораживать" карты при получении подозрительных транзакций.