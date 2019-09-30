ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать показала душераздирающее фото вернувшегося с того света актера Алексея Янина

08:55
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Реабилитация актеру дается нелегко, но он продолжает бороться

Актер Алексей Янин четыре года назад чудом пережил инсульт и тяжелейшую кому. Сейчас 36-летний артист и его семья мужественно проходят все испытания. О том, как себя чувствует Алексей в Facebook рассказал его мама Ольга.

По ее словам, Алексей делает успехи при прохождении реабилитации после инсульта, который подорвал его здоровье в 2015 году. Артисту помогают его жена и неравнодушные люди.

"Дорогие люди! Люди с большой буквы, потому что не забываете моего мальчика, моего Лешеньку. Нам действительно нелегко. Мы то идеи вперед, то откатывается назад", - рассказала Ольга.

Но мама актера отметила, что положительная динамика все же сохраняется. "И все равно мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома", - пояснила она.

 

Янину реабилитация дается нелегко, но он продолжает бороться. "Сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", - отметила мама артиста.

К посту Ольга приложила свежие фото Алексея Янина. На снимках актер выглядит заметно лучше. Судя по фото, у него даже появился котенок.

Впрочем, говорить о возобновлении нормальной жизни пока рано. Возвращение с того света дается Янину непросто. Он по-прежнему нуждается в круглосуточном уходе.

Напомним, Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Универ".

Новости по теме
Алексей Янин
Алексей Янин
Актер Алексей Янин
Актер Алексей Янин
Алексей Янин
Алексей Янин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.