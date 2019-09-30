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Российскую армию вооружили модернизированными танками

09:19
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Военные получат более 400 машин

Российская армия получает современные модернизированные танки. Машины уже поступают на вооружение. В 2019 году ряды бронетехники пополнятся более чем на 400 единиц, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.
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Модернизированные Т-72Б3М и Т-90М закупаются для танковых и стрелковых подразделений. Получит армия также Т-80БВМ и боевые машины пехоты БМП-1А.

Министерство обороны России заключило контракт с Уралвагонзаводом на капитальный ремонт и модернизацию танка Т-90А в июне этого года, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Контракт подразумевает и модернизацию машины до вида Т-90М. А в августе 2019-го главе Минобороны Сергею Шойгу показали разработки на базе танка Т-72Б3 - высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса, напоминают "Известия".

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