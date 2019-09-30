Глазированные сырки оказались опасными для здоровья

Их употребление может даже вызвать рак

Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей. Эту тему эксперты обсудили в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Несмотря на то, что информация на упаковке убеждает в том, что они "сделаны по ГОСТу", на самом деле в них присутствует пальмовое масло, во время рафинации которого вырабатывается опасное вещество глицидол, являющееся канцерогеном и ядом", - пишет издание "Царьград".

Отмечается, что в российском техрегламенте на пальмовое масло отсутствуют параметры безопасности, прописанные, например, в Европе.

Ранее главный внештатный детский диетолог столичного Департамента здравоохранения Татьяна Брежнева призвала не перекармливать детей колбасами, сосисками и другими мясными блюдами.