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Глазированные сырки оказались опасными для здоровья

09:50
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Их употребление может даже вызвать рак

Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей. Эту тему эксперты обсудили в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Что специалисты нашли в сосисках вместо мяса

"Несмотря на то, что информация на упаковке убеждает в том, что они "сделаны по ГОСТу", на самом деле в них присутствует пальмовое масло, во время рафинации которого вырабатывается опасное вещество глицидол, являющееся канцерогеном и ядом", - пишет издание "Царьград".

Отмечается, что в российском техрегламенте на пальмовое масло отсутствуют параметры безопасности, прописанные, например, в Европе.

Ранее главный внештатный детский диетолог столичного Департамента здравоохранения Татьяна Брежнева призвала не перекармливать детей колбасами, сосисками и другими мясными блюдами.

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Глазированный сырок
Глазированный сырок
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