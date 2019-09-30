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Революция? Украина в ПАСЕ неожиданно выступила за диалог с Россией

09:46
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Игнорировать Москву – вредно, поняли в Киеве

Диалог с Россией надо поддерживать. Игнорировать Москву – вредно для Киева. К такому выводу неожиданно пришла депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
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23 сентября Ясько сообщила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказывается от участия в осенней сессии организации. Причина – возвращение туда России, против чего представители Незалежной усиленно боролись во время заседаний ПАСЕ. Однако мнение Киева по этому вопросу проигнорировали – так что теперь украинцы решили бойкотировать заседания в знак протеста. По словам Ясько,  у делегации нет "другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов".

Теперь же парламентарий изменила свою точку зрения.  "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", — заявила глава украинской делегации в ПАСЕ в интервью изданию LB.ua.

"Мысль очевидная, но для украинского депутата - чуть ли не революционная. Чем раньше в Киеве поймут, что попытки игнорировать Россию вредны для самой Украины, тем быстрее встанут на верный путь", — прокомментировал неожиданное заявление украинского представителя в Twitter член Совета Федерации России Алексей Пушков.

ПАСЕ восстановила в полном объеме полномочия российской делегации в организации в конце июня, напоминает "Газета.ру".

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