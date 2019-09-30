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"Он был близок каждому": Франция прощается с Жаком Шираком

11:39
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

На траурную церемонию в Париж приедут лидеры 80 стран, в том числе Владимир Путин

30 сентября во Франции - день национального траура, страна прощается с Жаком Шираком. Тысячи французов, для которых он стал лучшим руководителем Пятой республики за все время ее существования, отдали дань памяти бывшему президенту во время гражданской панихиды.
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Строгая и торжественно печальная церемония. Пятая Республика отдает воинские почести своему лидеру. Жак Ширак был ветераном Алжира. Последним из президентов Франции, заставшим Вторую мировую войну, передает "ТВ Центр".

Народная церемония прощания с Шираком началась в Доме Инвалидов в воскресенье. Очередь у Дома Инвалидов выстраивается с утра воскресенья. И не расходится вплоть до 6 утра понедельника. Тронутая таким внимаем, к мемориальному комплексу приезжает дочь Ширака Клод.

Сказать спасибо пришли тысячи человек. Под музыку Баха и голос самого Ширака - из динамиков звучат отрывки его выступлений -  люди часами ждут, чтобы отдать дань памяти одному из самых любимых президентов Франции.

"Он искренне любил Францию и французов. Он был близок каждому: инженерам и соцработникам. Буржуа  и малообеспеченным. Мне очень жаль, что он ушел от нас", - сказал житель Франции, пришедший на церемонию прощания.

Человек и политик глобального масштаба. Мэр Парижа, трижды министр, дважды премьер. Он начинал свою карьеру в 62-м, при генерале Де Голле. В 95-м, став президентом, вновь напомнил миру об идеях голлизма.  Франция - независимая в своей внешней политике. Франция, верящая в свою историческую миссию. Такой ее видел Ширак. Такой показал миру.

А ведь мог бы стать литературным переводчиком. Вдохновленный учителем русского, Ширак в молодости перевел “Евгения Онегина”. И даже разослал рукопись в ряд крупных издательств. Правда, отклика не получил. Но любовь к нашей культуре Ширак пронес через всю жизнь.

Называл Россию другом своей страны. Гордился теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Они общались на "ты". Вместе рыбачили. И, конечно, много говорили о ситуации в мире.

Президент России в понедельник примет участие в траурной панихиде. Она пройдет в Соборе Сан-Сюльпис. В числе приглашенных 80 действующих и бывших глав государств. В том числе президенты Италии и Германии, премьер Бельгии, глава Еврокомисии, премьер Венгрии, король Иордании.

В Париж приедут бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-президент США Билл Клинтон. Официальная же делегация США по распоряжению Дональда Трампа будет представлена послом Вашингтона во Франции.

Церемонию возглавит президент Франции Эмманюэль Макрон. После траурных мероприятий он проведет обед с главами иностранных государств и правительств. По пути в Сан-Сюльпис похоронный кортеж  проедет по центру города. Чтобы Париж и Франция смогли еще раз проститься с Жаком Шираком, которого французы по последним опросом называют одним из лучших президентов Пятой республики.  Жак Ширак стал не просто страницей. Большой главой в ее истории.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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Церемония прощания с Жаком Шираком
Церемония прощания с Жаком Шираком
Жак Ширак
Жак Ширак
Жак Ширак
Жак Ширак
Жак Ширак
Жак Ширак
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
Церемония прощания Жаком Шираком
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