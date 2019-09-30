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"Стало совсем плохо": отец Жанны Фриске экстренно прооперирован

09:55
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Мужчина давно жаловался на проблемы с сердцем

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович Копылов экстренно прооперирован. У него возникли серьезные проблемы с сердцем.
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Как стало известно "СтарХиту", 67-летний Владимир Борисович регулярно жаловался на боли в грудной клетке — у него развилась ишемическая болезнь. "Мне стало совсем плохо. Пообщался с врачом. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство", - подтвердил госпитализацию сам Копылов.

Ему установили три стента на сердце. Сейчас мужчина чувствует себя удовлетворительно и находится дома. "Тяжело отходил от наркоза. Две с половиной недели назад выписался. Но предстоит долгая реабилитация", - посетовал он.

После смерти дочери Жанны Владимир Борисович постоянно находился в стрессовом состоянии. Поводов для переживаний было много, о семье недоброжелательно говорили СМИ, а долгий конфликт с "Русфондом" и вовсе лишил Фриске сна.

Совсем недавно семья певицы рассчиталась с долгом. Для этого им пришлось продать часть дома, который был приобретен Жанной Фриске и достался ее родителям по наследству. Покупателем стал гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев, он теперь является полноправным владельцем особняка.

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