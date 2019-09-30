Написавший жалобу на Трампа осведомитель получил федеральную защиту

Он получает угрозы

Дональд Трамп переходит в наступление. В США всплывают новые детали противостояния главных конкурентов на президентское кресло. Глава государства пожелал встретиться со своими обвинителями. Сотрудника разведки, сообщившего о разговоре Трампа с Зеленским, поместили под федеральную защиту.

Противостояние Трампа и Байдена похоже на игру "крестики - нолики". Каждый сделанный ход приближает финал, но кто подведет черту под политической карьерой оппонента, пока непонятно. Никакого криминала в стенограмме разговора президентов США и Украины демократы в итоге не нашли. Опубликованная следом жалоба, которая и стала отправной точкой политического кризиса, тоже оказалась невнятной. Трамп перешел в наступление, передает "ТВ Центр".

"Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставил ему эти данные, которые в значительной степени неверны… Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!" – написан он в Twitter.

В эфире телеканала CBS тут же сообщили - сотрудник американской разведки, написавший на Трампа жалобу, беспокоится за свою безопасность и уже находится под федеральной защитой.

А вот Юрий Луценко, с недавних пор бывший генпрокурор Украины, смело раздавал интервью американской прессе. Накануне он заявил журналистам, что не раз отвечал отказом на просьбы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

При этом Луценко заверил, что помог бы, если бы ФБР попросило Киев содействовать в их собственном расследовании. После таких откровений экс-генпрокурор всё-таки решил подстраховаться и уехал из страны. Якобы, потянуть владение английским языком.

Так или иначе, в скандале все отчетливей проявляется фамилия адвоката Трампа. Джулиани вину отрицает. Он заявил, что встречи с украинскими чиновниками проходили по запросу Госдепа и под его контролем.

Американские конгрессмены теперь хотят допросить Джулиани. Его ждут в Вашингтоне как можно скорее. Демократы спешат и ищут любую возможность оправдать запущенную процедуру импичмента президента. Глава Белого дома хоть и выглядит уверенно, но все же готовится к худшему. Телеканал NBC сообщил - Трамп даже поручил советникам разработать стратегию реагирования на случай угрозы его президентству.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".