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Первый пошел: в российских регионах выпал снег

12:12
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Первый снег пошёл в Новосибирской, Томской и Свердловской областях

Россию накрыл атлантический циклон. В столичном регионе - проливные дожди. Ожидается, за эту неделю в Москве выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков. А в Сибири и на Урале - резкое похолодание.
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На смену теплым сентябрьским дням в Сибирь и за Урал пришли заморозки и снегопады. Ненастье застало врасплох водителей и коммунальщиков, которые еще по привычке косят траву вдоль обочин, передает "ТВ Центр".

Температура воздуха резко упала в Новосибирской и Свердловской областях, Красноярске, Чите, Туве, Омске. Виной всему - атлантический циклон. Он уже натворил бед в странах северной Европы. Теперь принес ненастье в Россию. Столкнувшись над Сибирью с арктическим циклоном, теплые и холодные массы перемешались и вместо дождей на эту часть страны обрушились снегопады. А с ними - и первые заморозки.

Синоптики говорят, что снег в конце сентября - явление для Сибири и Урала не такое уж и редкое. Он пролежит два-три дня и растает. В середине недели температура воздуха вернется к своим климатическим нормам. То есть поднимется до плюс 6-9. А вот в Приморье зафиксированы рекордные для сентября плюс 26. Настоящие холода придут в регион ещё не скоро. Даже в Москву, где всю неделю будет по-осеннему дождливо. Но тепло.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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