"Интерфакс" отмечает 30-летие

Им доверяют, на них равняются

Дорога в 30 лет - от новостей до передовых IT-решений. В понедельник "Интерфакс" отмечает юбилей. Его путь начался с небольшого агентства, которое сразу же охватило практически все сферы общественной и политической жизни страны. А сегодня это одна из крупнейших информационных групп страны, реализующая самые смелые и перспективные технологические проекты.

Из этой комнаты новости молниями разлетаются по всему миру. Всё, что происходит в политике, в бизнесе отслеживают и анализируют сотрудники агентства. Работа в ньюс-руме кипит и днем, и ночью.

Это сегодня "Интерфакс" мощная международная группа, а у истоков стояло всего несколько журналистов, решивших создать независимое информационное агентство. Чтобы переложить новости на бумагу и моментально их распространить, использовали ноу-хау того времени - факсы. Так и появилось название – "Интерфакс".

"Не было у нас текучки в то время. И не потому что мы платили больше. Этого невозможно было сделать. А потому что видна была забота наша о журналистах, и настолько сами журналисты несли эту идею информационную. Они прекрасно понимали, что работают на переднем плане", - рассказал первый заместитель генерального директора группы "Интерфакс".

Это они первыми в мире сообщили о попытке госпереворота в 91-ом. А еще о распаде СССР и о создании СНГ. "Интерфакс" и сегодня в курсе всего. Лидер по цитируемости в российских и зарубежных СМИ. Источник, которому доверяют. Впрочем, со временем изменилась не только подача новостей, изменилась работа в информационном пространстве.

"Сегодня информация – это океан. И если раньше, когда мы начинали, проблемой было достать информацию, то теперь проблема в ней не утонуть. И мы помогаем клиентам в ней не утонуть, вычленяя из этого огромного потока именно то, что им нужно", - отметил исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

От новостей до IT-решений - потребности клиентов заставляли меняться "Интерфакс". За 30 лет "Группа Интерфакс" существенно расширила свою линейку. Например, СПАРК. Сервис, в котором содержится вся информация о юридических лицах. А еще есть "АСТРА", "СКАН" - и все они работают с данными, эти огромные массивы информации могут храниться не один десяток лет.

Современные и продвинутые, но все же есть и то, что остается неизменным: статус независимого агентства. Прежними остались и принципы работы – дать информацию, которая поможет принять правильное решение. Собственно, это же делали и 30 лет назад. Признание и профессионального сообщества - заслуженная награда.

Владимир Путин в числе тех, кто прислал в понедельник поздравительные телеграммы. "Интерфакс" следит за новостями, но 30 сентября - тот день, когда информационным поводом становятся и они.

Елена Макарова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".