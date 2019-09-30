Неоправданную усталость назвали первым симптомом рака

Медики предупредили о признаках заболевания

Рак печени по сравнению с другими видами онкологии – менее распространенное заболевание, но от этого не менее опасное. Медики назвали первые признаки, которые должны вызвать у пациента тревогу.

Один из главных симптомов - неоправданная усталость. Пациент очень быстро устает даже при малой физической активности очень быстро устает. Также следует задуматься об обращении к врачу, если пропал аппетит – а некоторые продукты и вовсе вызывают отвращение.

Признаком онкологического заболевания может быть резкое похудение. Еще один возможный симптом рака печени – увеличенная температура тела и внезапно появившийся тремор.

Другими симптомами рака печени могут быть изменение цвета мочи, пожелтевшие глаза и зуд – признаки желтухи, возможны водянка и малокровие, появляется белый кал.

Как отмечают врачи, чаще всего рак печени встречается у больных хроническим гепатитом и циррозом печени вирусного происхождения. Регулярное употребление алкоголя также может привести к хроническому панкреатиту и превратить вирусный гепатит в цирроз, передает "Царьград.ТВ".