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Неоправданную усталость назвали первым симптомом рака

10:19
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Медики предупредили о признаках заболевания

Рак печени по сравнению с другими видами онкологии – менее распространенное заболевание, но от этого не менее опасное. Медики назвали первые признаки, которые должны вызвать у пациента тревогу.
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Один из главных симптомов - неоправданная усталость. Пациент очень быстро устает даже при малой физической активности очень быстро устает. Также следует задуматься об обращении к врачу, если пропал аппетит – а некоторые продукты и вовсе вызывают отвращение.

Признаком онкологического заболевания может быть резкое похудение.  Еще один возможный симптом рака печени – увеличенная температура тела и внезапно появившийся тремор.

Другими симптомами рака печени могут быть изменение цвета мочи, пожелтевшие глаза и зуд – признаки желтухи, возможны водянка и малокровие, появляется белый кал.   

Как отмечают врачи, чаще всего рак печени встречается у больных хроническим гепатитом и циррозом печени вирусного происхождения. Регулярное употребление алкоголя также может привести к хроническому панкреатиту и превратить вирусный гепатит в цирроз, передает "Царьград.ТВ".

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