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"Провокация": в Москве отреагировали на новость о российском спецназе в Норвегии

10:57
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Норвежские политики не отвечают за свои слова

Грубая провокация и фейк – так назвали в Москве сообщения западной прессы о российском спецназе на территории Норвегии. Посольство России в Осло считает, что эти новости - часть "системной работы по насаждению образа врага".
Российский спецназ отличился в Белоруссии

Не исключено, что этот вброс – попытка оправдать выделение дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой": в октябре в стране должен быть представлен новый оборонный бюджет. В российской дипмиссии подобные методы работы считают не соответствующими журналистской этике.

Издание AldriMer ранее сообщило со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии, что бойцы российского спецназа разведывают местность и изучают важные объекты инфраструктуры на территории скандинавской страны. Фотографии, "доказывающие" этот факт, получены от американцев, которые вели съемку с разведывательных самолетов. При этом отмечается, что "российские спецназовцы" - в гражданской одежде.

В Госдуме публикацию также назвали фейком и провокацией – подчеркнув при этом, что это проблема норвежских налогоплательщиков. Если и в самом деле на территории страны были обнаружены диверсанты – то почему их не схватили и не предъявили миру? – задается вопросом первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Сегодня эпоха, когда люди говорят и за свои слова не отвечают, находясь на таких высоких политических позициях", - заметил парламентарий. Если в Осло признают, что по Норвегии свободно гуляют спецназовцы другого государства, значит, присутствие НАТО в этом регионе ничего им не дает, подчеркнул депутат в эфире НСН.

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