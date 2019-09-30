"Невыносимо!" У известной актрисы сдали нервы из-за Заворотнюк

Звезда сериалов сделала публичное заявление

Нелли Уварова сделала заявление после публикаций СМИ, в которых говорилось, что актриса обрила голову налысо в поддержку Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала "Не родись красивой" возмущена.

Она опровергла все домыслы на эту тему. "Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте", - заявила актриса.

Чтобы закрыть тему со стрижкой, Уварова подробно описала как часто и для чего избавляется от волос на голове. "Каждый человек вправе меняться, и если вы не заметили, через каждые два года я стригусь коротко, это помогает волосам окрепнуть и сбросить с головы груз от покрасок и химических веществ при укладке, также восстановление после фенов и утюжком!" - написала Нелли на своей странице в Instagram.

От публикаций у Уваровой сдали нервы. "То, что раздули СМИ, просто невыносимо!" - отметила она.

Напомним, по слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Родственники звезды никак не комментируют данную информацию.