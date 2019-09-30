ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян избавят от бумажных прав

11:12
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

На смену "бумажным" водительским удостоверениям придут электронные

Россиян вскоре могут избавить от необходимости предъявлять бумажное водительское удостоверение. Сейчас ГИБДД готовится к внедрению электронных прав.

Как рассказал глава Госавтоинспеции Михаил Черников в интервью ТАСС, электронное водительское удостоверение может быть интегрировано в смартфон. Это позволит водителям не носить с собой "бумажные" права, а предъявлять их на экране при необходимости.

Электронные права станут альтернативой пластиковой карточке. При желании или в случае выезда за границу водитель сможет оформить удостоверение в привычном виде.

О сроках реализации инициативы Черников говорить не стал. По словам главы ГИБДД, используемая для оформления прав техника должна быть модернизирована, а в действующие правовые акты нужно внести изменения.

Главное сегодня
Водительское удостоверение
Водительское удостоверение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.