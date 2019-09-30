Россиян избавят от бумажных прав

На смену "бумажным" водительским удостоверениям придут электронные

Россиян вскоре могут избавить от необходимости предъявлять бумажное водительское удостоверение. Сейчас ГИБДД готовится к внедрению электронных прав.

Как рассказал глава Госавтоинспеции Михаил Черников в интервью ТАСС, электронное водительское удостоверение может быть интегрировано в смартфон. Это позволит водителям не носить с собой "бумажные" права, а предъявлять их на экране при необходимости.

Электронные права станут альтернативой пластиковой карточке. При желании или в случае выезда за границу водитель сможет оформить удостоверение в привычном виде.

О сроках реализации инициативы Черников говорить не стал. По словам главы ГИБДД, используемая для оформления прав техника должна быть модернизирована, а в действующие правовые акты нужно внести изменения.