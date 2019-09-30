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Пристыженный Зеленский тайком прокрался в Бабий Яр

11:27
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Украинскому президенту напомнили, что нужно чтить память жертв нацизма

Президент Украины отсутствовал на мероприятиях в память жертв трагедии Бабьего Яра. Владимир Зеленский не приехал на мемориальный комплекс 29 сентября, чем вызвал неодобрение со стороны  еврейской общины Украины.
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Возмущенный отсутствием президента на мероприятии глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх заявил, что подобное произошло впервые в истории независимой Украины.

"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины… Нужно уважать память, то, что было. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр", – высказался Блайх.

Позже выяснилось, что Владимир Зеленский все же посетил мемориальный комплекс – возможно, пристыженный высказываниями главы еврейской общины. Президент Украины приехал в Бабий Яр в частном порядке. Он был в темных очках и возложил к памятнику букет красных роз, сообщил телеканал "1+1" со сслыкой на пресс-службу украинского лидера.

В годы Великой Отечественной войны в урочище Бабий Яр были расстреляны несколько сотен тысяч человек. Нацисты свозили сюда евреев, цыган и советских военнопленных, передает РИА Новости.

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