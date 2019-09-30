Пристыженный Зеленский тайком прокрался в Бабий Яр

Украинскому президенту напомнили, что нужно чтить память жертв нацизма

Президент Украины отсутствовал на мероприятиях в память жертв трагедии Бабьего Яра. Владимир Зеленский не приехал на мемориальный комплекс 29 сентября, чем вызвал неодобрение со стороны еврейской общины Украины.

Возмущенный отсутствием президента на мероприятии глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх заявил, что подобное произошло впервые в истории независимой Украины.

"У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины… Нужно уважать память, то, что было. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр", – высказался Блайх.

Позже выяснилось, что Владимир Зеленский все же посетил мемориальный комплекс – возможно, пристыженный высказываниями главы еврейской общины. Президент Украины приехал в Бабий Яр в частном порядке. Он был в темных очках и возложил к памятнику букет красных роз, сообщил телеканал "1+1" со сслыкой на пресс-службу украинского лидера.

В годы Великой Отечественной войны в урочище Бабий Яр были расстреляны несколько сотен тысяч человек. Нацисты свозили сюда евреев, цыган и советских военнопленных, передает РИА Новости.