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Более 450 мастер-классов пройдет в рамках фестиваля "Золотая осень"

11:20
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Гостей научат готовить сезонные и национальные блюда

Более 450 кулинарных мастер-классов пройдет в рамках фестиваля "Золотая осень" в Москве. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии столицы. 

Мастер-классы проведут опытные повара. Они научат гостей фестиваля готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда российских регионов и европейских стран. Кроме того, все желающие узнают о меню эпохи Сревневековья, а также блюдах, популярных в советских колхозах и пионерских лагерях.

Кулинарные занятия пройдут с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля, в частности на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерской, а также на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.

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