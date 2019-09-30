Более 450 мастер-классов пройдет в рамках фестиваля "Золотая осень"

Гостей научат готовить сезонные и национальные блюда

Более 450 кулинарных мастер-классов пройдет в рамках фестиваля "Золотая осень" в Москве. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Мастер-классы проведут опытные повара. Они научат гостей фестиваля готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда российских регионов и европейских стран. Кроме того, все желающие узнают о меню эпохи Сревневековья, а также блюдах, популярных в советских колхозах и пионерских лагерях.

Кулинарные занятия пройдут с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля, в частности на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерской, а также на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского.