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На фестивале "Золотая осень" пройдет более 30 экскурсий

11:27
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Гостям расскажут о привычках и предпочтениях жителей "старой Москвы"

На фестивале "Золотая осень" пройдет более 30 экскурсий. Об этом ТВЦ.RU сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Гости фестиваля смогут насладиться золотой осенью во время познавательных прогулок по самым красивым историческим уголкам столицы. Во время экскурсий им расскажут о привычках и предпочтениях жителей "старой Москвы": от царей до купцов, от монахов до гениальных литераторов. Например, 11 октября гид покажет, где на Варварке родился первый царь из рода Романовых и почему церкви строили только на правой стороне улицы.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тысячи площадок по всему городу.

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