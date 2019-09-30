У потерпевшей фиаско после скандала с Фадеевым Наргиз случился приступ

Певица прилюдно разразилась нецензурной бранью

Наргиз Закирова представила сингл со своего первого альбома, записанного после скандального ухода от Максима Фадеева. Песню под названием "Мама" она выложила в Instagram, так же композиция вышла на стриминговых сервисах.

"Я с трепетом делюсь с вами этой радостью. Это начало совершенно новой главы, моей необыкновенно увлекательной жизни", - написала певица в соцсети.

Поклонники радость Наргиз не разделили. Народ был разочарован. "На мой взгляд безвкусица. Извините. Ждём лучшего настоящего чистого рока! И пожалуйста, меньше металла", - написала в комментариях одна из фанаток певицы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – Прим.Ред.).

Закирова резко ответила на замечание девушки: "Извиняю. Только я Вам не кондитерская и не пошив одежды, в которых Вам спецзаказ, лично под Вас смастерят. Мне последнее предложение понравилось больше всего. Особенно посыл "И пожалуйста, меньше ...." Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, е***!"

Поклонница после такого выпада артистки замолчала. Но у Наргиз от критики случился приступ гнева, она написала второе сообщение девушке, в котором была совсем нетактична. "Асель, иди на ***, а? Не до тебя сегодня, чесслово", - взорвалась бранью Закирова.

Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Фадеев рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закировала спешно записала новый альбом и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартуют 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.