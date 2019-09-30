Тотальный блэкаут: Солнце погаснет на неделю в декабре

Планета переживет катаклизм впервые за 250 лет

Неприятный сюрприз ожидает жителей земли к новогодним праздникам. В декабре планета на 6 шесть дней погрузится во тьму, человечество переживет самую длинную ночь.

Как заявляют ученые, в конце года Земля переживет сильнейшую за последние 250 лет "солнечную бурю". Эксперты отмечают, что во время этого явления будет заблокировано до 90% солнечного света.

Магнитную бурю вызовет выброс плазмы на Солнце с пятна AR2192. В результате цвет неба будет постоянно меняться, во всех частях земного шара люди смогут наблюдать северное сияние. Ночь продлится около недели, будут наблюдаться перебои в связи, сообщает "Вести-Украина".