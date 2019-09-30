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Тотальный блэкаут: Солнце погаснет на неделю в декабре

11:49
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Планета переживет катаклизм впервые за 250 лет

Неприятный сюрприз ожидает жителей земли к новогодним праздникам. В декабре планета на 6 шесть дней погрузится во тьму, человечество переживет самую длинную ночь.
Ночное небо Санкт-Петербурга озарило северное сияние

Как заявляют ученые, в конце года Земля переживет сильнейшую за последние 250 лет "солнечную бурю". Эксперты отмечают, что во время этого явления будет заблокировано до 90% солнечного света.

Магнитную бурю вызовет выброс плазмы на Солнце с пятна AR2192. В результате цвет неба будет постоянно меняться, во всех частях земного шара люди смогут наблюдать северное сияние. Ночь продлится около недели, будут наблюдаться перебои в связи, сообщает "Вести-Украина".

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