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Саакашвили бежит с Украины

12:15
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Экс-президент Грузии "теряет родину"

Михаил Саакашвили решил вернуться в Тбилиси. По словам экс-президента Грузии, на Украине ему хорошо – но он "чувствует, что теряет родину". Есть у бывшего губернатора Одесской области и еще одна цель – он намерен "восстановить грузинскую государственность".
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"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы", — заявил политик.

В украинскую политику Михаил Саакашвили пришел весной 2015 года. Занимавший в ту пору пост президента Незалежной Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Осенью 2016-го политики рассорились: Порошенко заявил, что экс-президент Грузии не справляется со своими обязанностями. Саакашвили уволили, а позже и лишили украинского гражданства.

Из Грузии Саакашвили уехал в 2013 году – к власти в стране пришла партия "Грузинская мечта", у которой к бывшему президенту накопилось много вопросов. Против политика на родине возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно осужден. Власти Грузии заявляли, что задержат Саакашвили, как только он пересечет границу, напоминает РИА Новости.

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