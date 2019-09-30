Россия обвинила США в развязывании визовой войны

Москва не исключает ответных мер

Между Москвой и Вашингтоном идет визовая война, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он отметил, что ее инициатором выступили США.

"Мы испытываем огромные трудности на протяжении длительного времени с направлением сотрудников наших посольств и генеральных консульств в США в длительные командировки", - сказал дипломат.

Рябков добавил, что Москва предлагает американцам договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб", передает "Интерфакс". "Мы отвечаем зеркально в этом случае, американцам сложно решать свои проблемы у нас, мы знаем об этом", - сообщил замглавы МИД в интервью журналу "Международная жизнь".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пожурил главу Госдепартамента Майкла Помпео за невыданные россиянам визы. Министр отметил, что действия США в отношении российской делегации на 74-й сессии Генассамблеи ООН неприемлемы.

При этом Лавров предупредил, что Москва готовит "сюрприз" Вашингтону в ответ на невыдачу виз.