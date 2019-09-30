В столице продолжается кампания по мобильной вакцинации против гриппа

Около 30 тысяч горожан привились в павильонах "Здоровая Москва"

Вакцинацию от гриппа в павильонах "Здоровая Москва" с начала прививочной кампании прошли более 30 тысяч человек. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В этом году привиться от гриппа москвичи впервые могут в павильонах "Здоровая Москва". Наиболее активно прививаются в павильонах в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них вакцинацию прошли более полутора тысяч человек.

Желающим сделать прививку от гриппа достаточно иметь при себе только паспорт.

Вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. В столице, помимо кабинетов в городских поликлиниках, работает 65 мобильных пунктов вакцинации.