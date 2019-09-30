ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице продолжается кампания по мобильной вакцинации против гриппа

12:30
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Около 30 тысяч горожан привились в павильонах "Здоровая Москва"

Вакцинацию от гриппа в павильонах "Здоровая Москва" с начала прививочной кампании прошли более 30 тысяч человек. Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В этом году привиться от гриппа москвичи впервые могут в павильонах "Здоровая Москва". Наиболее активно прививаются в павильонах в ландшафтном парке "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них вакцинацию прошли более полутора тысяч человек.

Желающим сделать прививку от гриппа достаточно иметь при себе только паспорт.

Вакцинация от гриппа стартовала в Москве 4 сентября. В столице, помимо кабинетов в городских поликлиниках, работает 65 мобильных пунктов вакцинации.

Главное сегодня
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.