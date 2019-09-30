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Диета и постельный режим: как лечить грипп

12:52
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Главное вовремя распознать болезнь

В столицу пришла календарная осень. Погода в это время года отличается непредсказуемостью, потому увеличивается риск подхватить простуду или даже грипп.

Чтобы предотвратить болезнь, москвичи могут привиться от гриппа. В столице работают 65 мобильных пунктов вакцинации. Если же уберечь себя не удалось, важно вовремя распознать грипп и начать его лечить. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, при первых симптомах – высокой температуре, ознобе, лихорадке и кашле – важно соблюдать постельный режим и начать прием противовирусных препаратов.

Несоблюдение постельного режима несет риск осложнений, которые могут быть как со стороны бронхо-легочной системы, так и со стороны сердечно-сосудистой. Тем более опасен грипп для людей уже имеющих хронические заболевания, говорит специалист.

"Люди, которые контактируют с заболевшим человеком, должны беречь себя, носить ватно-марлевые повязки, как следует проветривать помещение, если возможно, то необходимо ограничить посещение детей. Самым эффективным средством профилактики является прививка", - рассказал Тяжельников радио Sputnik.

Во время болезни важно соблюдать диету. Рекомендуется воздержать от мяса, не употреблять алкоголь, исключить жирную пищу. Рацион должен состоять из легкой пищи — курицы, овощей и фруктов.

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