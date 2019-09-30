ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянку с тремя детьми выставили из турецкого отеля

12:39
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Туристка добивается компенсации

Турецкий отель выставил на улицу туристку из России – вместе с маленькими детьми и 70-летней матерью. Номер был забронирован заранее, за него было уплачено 170 тысяч рублей. Однако ни этот факт, ни присутствие троих детей и пожилой женщины не оставновили администрацию гостиницы.
Турция становится опасной страной для российских туристов

Отдых Екатерины Ивановой был безнадежно испорчен. Сотрудники турфирмы, чьими услугами пользовалась россиянка, обвинили в ситуации отель. Россиянке предложили поселиться в более дешевом заведении. В самой же гостинице заявили, что у них никто ничего не бронировал.

"Прихожу на ресепшен со своими ваучерами, со мной трое детей — двое своих, племянник и бабушка. Они говорят: "У вас нет номеров здесь, по какой причине, мы не знаем". И прямо выталкивают меня на улицу, берут наши чемоданы, выводят", — приводит рассказа Ивановой Life.

Позже выяснилось, что отель продал больше номеров, чем у него было в наличии. Эксперты уверены, что Екатерина получит компенсацию. По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, у пострадавших от действий сотрудников отеля россиян в этой ситуации очень много прав. Так что они могут требовать полного возмещения стоимости поездки.

Читайте также:
Главное сегодня
Семья на отдыхе
Семья на отдыхе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.