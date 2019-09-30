Россиянку с тремя детьми выставили из турецкого отеля

Туристка добивается компенсации

Турецкий отель выставил на улицу туристку из России – вместе с маленькими детьми и 70-летней матерью. Номер был забронирован заранее, за него было уплачено 170 тысяч рублей. Однако ни этот факт, ни присутствие троих детей и пожилой женщины не оставновили администрацию гостиницы.

Отдых Екатерины Ивановой был безнадежно испорчен. Сотрудники турфирмы, чьими услугами пользовалась россиянка, обвинили в ситуации отель. Россиянке предложили поселиться в более дешевом заведении. В самой же гостинице заявили, что у них никто ничего не бронировал.

"Прихожу на ресепшен со своими ваучерами, со мной трое детей — двое своих, племянник и бабушка. Они говорят: "У вас нет номеров здесь, по какой причине, мы не знаем". И прямо выталкивают меня на улицу, берут наши чемоданы, выводят", — приводит рассказа Ивановой Life.

Позже выяснилось, что отель продал больше номеров, чем у него было в наличии. Эксперты уверены, что Екатерина получит компенсацию. По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, у пострадавших от действий сотрудников отеля россиян в этой ситуации очень много прав. Так что они могут требовать полного возмещения стоимости поездки.