Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипотношений

В Москве покажут архивные дипломатические документы России и КНР

Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В честь знаковой даты в Москве открылась документальная выставка, в полной мере раскрывающая характер партнерства между странами, передает "ТВ Центр".

В экспозиции представлены материалы архивов внешнеполитических ведомств двух государств. Посетители узнают о процессе становления сотрудничества, а документы последних лет доказывают всеобъемлющий характер взаимоотношений между Москвой и Пекином.

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на открытии выставки, отметил, что история двустороннего партнерства уходит корнями в далекое прошлое и сегодня в его основе лежит принцип дружбы и добрососедства.