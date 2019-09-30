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Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипотношений

14:47
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

В Москве покажут архивные дипломатические документы России и КНР

Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. В честь знаковой даты в Москве открылась документальная выставка, в полной мере раскрывающая характер партнерства между странами, передает "ТВ Центр".

В экспозиции представлены материалы архивов внешнеполитических ведомств двух государств. Посетители узнают о процессе становления сотрудничества, а документы последних лет доказывают всеобъемлющий характер взаимоотношений между Москвой и Пекином.

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на открытии выставки, отметил, что история двустороннего партнерства уходит корнями в далекое прошлое и сегодня в его основе лежит принцип дружбы и добрососедства.

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