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В Госдуму внесли проект федерального бюджета на три года

14:49
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

На реализацию нацпроектов за весь период будет потрачено 7 триллионов рублей

В понедельник в Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2020-ый и следующие два года. Сделано это электронным способом, правда, часть документов из дома правительства на Охотный ряд отправили в бумажном виде, передает "ТВ Центр".

Но если раньше приходилось спецтранспортом перевозить толстые тома, то теперь это небольшой портфель. Депутаты должны в течение 60 дней рассмотреть проект в трех чтениях. Уже известно, что в среду его обсудят на внеочередном заседании совета Госдумы.

Бюджет будет сбалансированным и профицитным на весь трехлетний период. В первую очередь он ориентирован на решение социальных вопросов и повышение качества жизни граждан.

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