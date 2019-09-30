Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта

Власти будут способствовать внедрению электромобилей в столичную инфраструктуру

Московский каршеринг занимает первое место в мире по количеству машин. Об этом в понедельник заявил мэр Сергей Собянин на открытии автопарка электромобилей одного из популярных сервисов, передает "ТВ Центр".

Возможность краткосрочной аренды автомобилей существует в столице уже около пяти лет. За это время удалось значительно разгрузить дороги в городе. Сейчас инфраструктура Москвы позволяет активно переходить на электротранспорт. Он намного более экономичен и экологичен. Уже появляются специальные парковки, а в ближайшее время будет установлено еще 300 зарядных станций.

"Очень важно, что идут такие интересные инициативы, как переход каршеринга на электромобили. Мы тоже будем это стимулировать и помогать. По мере развития российского автопрома будем рассматривать варианты перехода и служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели, что тоже очень важно. Мы в ближайшее время внесём в Думу закон об освобождении налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке, по лизингу этого транспорта", - отметил Собянин.