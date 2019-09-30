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Москвичи смогут сообщить о плохой работе светофора по QR-коду

15:51
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Это позволит быстро идентифицировать светофор

Пожаловаться на плохую работу светофоров в столице стало еще проще. Теперь это можно сделать с помощью QR-кода, передает "ТВ Центр".
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До конца года такие специальные значки появится на 14 тысячах светофоров по всему городу. Причем, чтобы направить обращение, даже не нужно скачивать никакого приложения. QR-код достаточно скандировать гаджетом, устройство перейдет по ссылке в браузер и на экране появится форма, где нужно указать, что со светофором не так.

"Это позволяет нам довольно быстро идентифицировать светофор, поскольку они все пронумерованы, поименные, и понять, а что нужно сделать; данная заявка автоматически попадает в систему заявок и принимается незамедлительно в работу. Это позволит в онлайн общаться с жителями и принимать незамедлительные меры – как в работе светофора, так и улучшению потребностей граждан", - рассказал замруководителя столичного Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.

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QR-код на светофоре
QR-код на светофоре
Светофор
Светофор
Светофор
Светофор
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