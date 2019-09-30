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В Москве провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

15:05
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

С начала года благодаря таким рейдам выявлены 14 тысяч пьяных водителей

В столице прошёл рейд "нетрезвый водитель". Останавливали инспекторы разные машины - и дорогие иномарки, и легковушки попроще,  сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники ГИБДД проверяли не только физическое состояние водителя и документы, но и сверялись с базой штрафов. Благодаря таким рейдам с начала года на московских трассах задержали более 14 тысяч водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Все привлечены к административной ответственности.

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Рейд "Нетрезвый водитель"
Рейд "Нетрезвый водитель"
Рейд "Нетрезвый водитель"
Рейд "Нетрезвый водитель"
Рейд "Нетрезвый водитель"
Рейд "Нетрезвый водитель"
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