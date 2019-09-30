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Московская полиция нашла у аферистов-"алхимиков" 26 кг золота

15:59
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

В столице раскрыт незаконный оборот золотых слитков

В Москве изъяли 26 килограммов якутского золота. Привезли его в столицу аферисты нелегально, а до стандартной 585-ой пробы довели в подпольных лабораториях, прямо как средневековые алхимики.

Ломая двери, полицейские и не подозревали, что перед ними сейчас откроется золотой Эльдорадо. Лидер преступной банды обещал подельникам золотые горы. Якобы на якутском руднике скопилась так называемая неучтёнка. По факту, руду просто крали и привозили в Москву. В столице золотой песок очищали кислотой и переплавляли в слитки, передает "ТВ Центр". От ядовитых паров злоумышленники над златом хоть и чахли, но всё-таки верили - счастье совсем близко.

"В кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Аферисты, вероятно, руководствовались принципом "золота не может быть слишком много". Развернули настоящий плавильный цех. Здесь и печи, и весы, и колбы для приготовления раствора. Одной только соляной кислоты заготовили сотни литров. Быстро освоили обработку драгметалла и выплавили слитков больше чем на сто миллионов рублей.

Стандартные пробы получались, а вот формы не очень. Это и вызвало у покупателей подозрение. Слишком грубая обработка была у изделий. Бандиты в качестве аргумента заготовили легенду. Якобы обедневшие граждане сами переплавляли свои ювелирные украшения. Кому-то из опытных спекулянтов показалось это неправдоподобным. Даже несмотря на то, что каждый слиток был упакован в отдельный мешок и имел пломбу.

Позолотить ручки злоумышленники не успели. Полицейские накинули на них наручники. Вероятно, теперь эти стоящие лицом к стене люди унцию удачи будут ценить куда дороже килограмма золота. А везение задержанным явно понадобится. В соответствии с возбуждённым уголовным делом им грозит до 7 лет в четырёх стенах за стальными решётками, которые возьмут на пробу уже самих незаконных золотых дел мастеров.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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