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Когда достроят Некрасовскую ветку метро

15:14
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Строительные работы планируется закончить до конца года

Дополнительно две тысячи рабочих привлекли для строительства Некрасовской линии метро. Это сделано для того, чтобы успеть завершить объект в срок.

Пять новых станции розовой ветки должны принять первых пассажиров уже до конца года, передает "ТВ Центр". Причём, в составе этой линии одновременно откроются ещё и "Авиамоторная" и "Лефортово" Большого кольца метро. Самой главной на участке будет станция "Нижегородская". Здесь сойдутся несколько веток подземки, а также МЦК и пригородные железнодорожные линии.

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