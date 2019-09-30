Когда достроят Некрасовскую ветку метро

Строительные работы планируется закончить до конца года

Дополнительно две тысячи рабочих привлекли для строительства Некрасовской линии метро. Это сделано для того, чтобы успеть завершить объект в срок.

Пять новых станции розовой ветки должны принять первых пассажиров уже до конца года, передает "ТВ Центр". Причём, в составе этой линии одновременно откроются ещё и "Авиамоторная" и "Лефортово" Большого кольца метро. Самой главной на участке будет станция "Нижегородская". Здесь сойдутся несколько веток подземки, а также МЦК и пригородные железнодорожные линии.