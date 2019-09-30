В Москве прошла прошла первая осенняя акция "День без турникетов"

К акции присоединился "Союзмультфильм"

Сразу несколько технопарков и производственных предприятий Москвы накануне открыли свои двери для посетителей. В городе прошла первая осенняя акция "День без турникетов". Некоторые экскурсии пользовались такой популярностью, что предварительная запись на них заканчивалась в считанные минуты.

Освоить профессию будущего и управлять космическим кораблем. Все это юные исследователи смогли попробовать на станции Марс. В День без турникетов попасть на красную планету, и даже покормить там рыбок, можно совершенно бесплатно, передает "ТВ Центр".

Восьмилетний Артем впервые узнал, что крылья самолета могут быть любой формы. На открытом занятии технопарка "Инжинириум" при МГТУ имени Баумана он собрал и запустил кольцеплан.

"Союзмультфильм" тоже присоединился к акции. Правда, попасть в легендарную анимационную студию смогли далеко не все желающие. Интернет-запись на бесплатное посещение была закрыта за считанные минуты. Но расстраиваться не стоит, успокаивают организаторы. В этом году акция "День без турникетов" будет проходить почти каждый месяц. Опытные экскурсанты уже научились отслеживать программу и готовятся заранее.

Центр организации дорожного движения, Москомспорт, шоколадная фабрика или кузнечные мастерские - благодаря акции "День без турникетов" можно посетить места, куда в обычные дни не попасть. Список всех площадок можно посмотреть на сайте акции. Посещать можно любые и в любом количестве. Главное - успеть зарегистрироваться до закрытия турникетов.

Юлия Степина, Александр Голубев, "ТВ Центр".