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В Париже прощаются с Жаком Шираком

13:28
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Траурная церемония проходит в соборе Сен-Сюльпис

В парижском соборе Сен-Сюльпис проходит церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, передает ТВЦ.RU. На ней присутствуют Эммануэль Макрон, бывшие лидеры республики, а также свыше 30 глав государств и правительств, в том числе Владимир Путин.

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Богослужение проводит архиепископ Парижа Мишель Опети. Ранее Жаку Шираку были отданы воинские почести в Доме Инвалидов, после чего гроб с его телом доставили в Сен-Сюльпис.

После церемонии прощания Эммануэль Макрон даст обед для иностранных лидеров, приехавших на похороны. Ширак скончался 26 сентября. Ему было 86 лет. 

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. В 1977 году избрался мэром Парижа и занимал этот пост 18 лет. В 1995 году выставил свою кандидатуру на выборах президента Франции и одержал победу лишь во втором туре. Руководил страной 12 лет. В 2007 году отказался от идеи переизбираться на еще один срок и поддержал кандидатуру Николя Саркози.

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Прощание с Жаком Шираком
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