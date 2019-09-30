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Прорыдала несколько дней: Купер бросил Гагу по телефону

14:11
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Актер подло поступил с подругой

Стали известны подробности расставания Брэдли Купера и Леди Гаги. Актер подло поступил с подругой, разбив ей сердце.
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Как пишет американское издание Life&Style, певица по уши влюбилась в Брэдли во время съемок и продвижения фильма "Звезда родилась". "Она думала, что он тот самый единственный, и предполагала, что он чувствовал то же самое - до недавнего времени", - рассказал друг артистки, пожелавший остаться неназванным.

Все вокруг шептались, что Брэдли сделает предложение Гаге, но актер внезапно передумал и оборвал их связь. Купер закончил все "самым ужасным образом". "Он позвонил со скрытого номера, и сказал, что все, что у них было, закончилось раз и навсегда", - поделился сплетней приятель певицы.

По словам инсайдера, Гага проплакала несколько дней. "Она рассказывает друзьям, что он разбил ей сердце", - пишет Life&Style.

 

Напомним, о романе Брэдли Купера и Леди Гаги заговорили зимой 2019 года. Поклонники сочли, что чувства, которые артисты показали в фильме "Звезда родилась", сыграть невозможно. Позже стало известно, что актер бросил мать своей единственной дочери модель Ирину Шейк.

Народ ополчился на певицу, назвал Гагу разлучницей. Ни Купер, ни его подруга слухи о романе не опровергали, но и не подтверждали.

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