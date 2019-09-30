Жака Ширака проводили в последний путь аплодисментами

Гроб с телом экс-президента Франции вынесли из церкви Сен-Сюльпис под аплодисменты собравшихся

В понедельник во Франции - день национального траура, страна прощается с Жаком Шираком. Тысячи французов, для которых он стал лучшим руководителем Пятой республики за все время ее существования, отдали дань памяти бывшему президенту во время гражданской панихиды.

Органные переливы разлетаются под каменными сводами церкви Сен-Сюльпис. Один из главных храмов Парижа. Здесь, на площади Жак Ширак в 60-х распространял газету "Либерасьон", делая первые шаги в сторону большой политики. Здесь, дошедшего до самых вершин в ней, Ширака провожают в последний путь, передает "ТВ Центр".

На траурную панихиду приглашены 80 действующих и бывших глав государств. Прилетел в Париж и Владимир Путин. С Шираком их связывали теплые, дружеские отношения. Главы государств были "на ты". И встречались даже после того, как Ширак покинул Елисейский Дворец.

Человек и политик глобального масштаба. Мэр Парижа, трижды министр, дважды премьер. Он начинал свою карьеру в 62-м, при генерале Де Голле. В 95-м, став президентом, вновь напомнил миру об идеях голлизма. Франция - независимая в своей внешней политике. Франция, верящая в свою историческую миссию. Такой ее видел Ширак. Такой показал миру.

Официальный Вашингтон, кажется, до сих пор в обиде, что Ширак не поддержал военное вмешательство в Ирак. Попрощаться с Шираком прибыл Бил Клинтон. Но официально на церемонии в Париже США представляет посол страны во Франции. В свое время Америка даже грозила Шираку санкциями. Но тот был непреклонен. Слишком хорошо помнил, что такое война. Ширак ветеран Алжира. И последний из французских президентов, переживший Вторую мировую войну.

Этим утром, во дворе Дома Инвалидов, бывшему лидеру нации отдают воинские почести. Париж провожает Жака Ширака аплодисментами. По данным последних опросов, французы считают его одним из лучших президентов Пятой республики. Ширак стал не просто страницей. Большой главой в ее истории.

Он отменил обязательную военную службу, добился больших прав для женщин. Сумел поднять темп роста французской экономики. И хотя конец его политической карьеры омрачили коррупционные скандалы и даже приговор (два года условно) за превышение полномочий, Шираку, кажется, простили и это. На церемонии гражданской панихиды - тысячи человек.

После церемонии в церкви Сан-Сюльпис гроб с телом Жака Ширака отправится на кладбище Монпарнас. Бывшего президента Франции похоронят рядом с его старшей дочерью.

Супруга Ширака, Бернадетт, на официальном прощании с мужем присутствовать не смогла из-за плохого самочувствия. Но, как говорят представители семьи, была глубоко тронута поддержкой французов. Все это время к их дому на улице Турнон несут цветы, свечи. А еще яблоки. Любимый фрукт любимого президента французов.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция, Париж.