Правила игры: подлые приемы политиков

Оправдание всегда найдется

Историки и филологи много лет увлеченно спорят о том, кому принадлежит крылатая фраза: "Цель оправдывает средства". В одно время ее единодушно приписывали Николо Макиавелли, затем выяснилось, что автор знаменитого труда "Государь" позаимствовал выражение у иезуитов.

Но за филологическими спорами терялась суть: не так важно, кто и когда сказал – важно, как воспринимают этот далеко не бесспорный постулат читатели. И если философы Древней Греции считали, что политик не имеет права нарушать нормы морали и этики, то в XV-XVI веках ученые – в их числе и Макиавелли – были уверены: заниматься политикой в белом фраке невозможно.

В наши дни такой принцип действий — и не только на международной арене, но и внутри собственных стран — стал основным и привычным для государств, претендующих на звание "Града на холме". Весь остальной мир с ужасом ждет, кого же еще они решат одарить своей убийственной демократией.

Но чтобы успешно демократизировать население Земли, для начала надо убедить собственный народ в том, что это действительно необходимо. "Мы будем знать, что наша программа по дезинформации достигла своей цели, когда вся американская общественность будет готова поверить в любой обман" - эту фразу приписывали 13-у директору Центрального разведывательного управления США Уильяму Кейси.

Кейси руководил американским разведывательным ведомством во времена президента Рональда Рейгана с 1981 по 1987 годы. Советский Союз он считал едва ли не вселенским Злом. Участники совещания, где была произнесена упомянутая выше фраза, вспоминают еще одну любопытную деталь. Директор ЦРУ прямо заявил Рейгану: более 80% разведданных, представленных аналитическими подразделениями ЦРУ, взяты ими из открытых источников — газет и журналов.

Надо признать, что Кейси, если бы не умер от опухоли мозга почти сразу после отставки, мог бы сегодня себя поздравить. Его программа достигла своей цели. В последние годы США похожи на котел, в котором кипят нешуточные битвы между республиканцами и демократами, разными финансовыми кланами, а избытки этой "благодати" выплескиваются на соседей. И американцы – во всяком случае, большинство из них – продолжают верить в свою цивилизаторскую миссию. А вот их европейские союзники в избранности Штатов постепенно начинают сомневаться.

Впрочем, в Старом свете заповеди Макиавелли чтят не меньше. Ангела Меркель с легкостью предает своих соратников в Германии. И с Россией то дружит, а то становится едва не самым ярым критиком Москвы. Президент Франции, в свою очередь, ужом вертится, пытаясь угодить "и нашим, и вашим". Уж очень хочется Эммануэлю Макрону стать новым Бонапартом, "объединителем Европы", но и вызвать гнев заокеанского Большого брата боязно.

Великобритания верна своей роли – "англичанка гадит". Даже несмотря на то, что кресла под многими британскими политиками шатаются из-за грандиозных потрясений, связанных с брекзитом, Лондон находит время, чтобы бросить парочку новых обвинений в сторону Москвы. Вспоминают даже забытый было "Новичок". О верности, предательстве и подлости более подробно читайте в нашей новой рубрике "Нарушая правила".