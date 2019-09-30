ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правила игры: подлые приемы политиков

15:53
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Оправдание всегда найдется

Историки и филологи много лет увлеченно спорят о том, кому принадлежит крылатая фраза: "Цель оправдывает средства". В одно время ее единодушно приписывали Николо  Макиавелли, затем выяснилось, что автор знаменитого труда "Государь" позаимствовал выражение у иезуитов.
После разговора с Путиным Зеленский побежал к Макрону и Меркель

Но за филологическими спорами терялась суть: не так важно, кто и когда сказал – важно, как воспринимают этот далеко не бесспорный постулат читатели. И если философы Древней Греции считали, что политик не имеет права нарушать нормы морали и этики, то в XV-XVI веках ученые – в их числе и Макиавелли – были уверены: заниматься политикой в белом фраке невозможно.

В наши дни такой принцип действий — и не только на международной арене, но и внутри собственных стран — стал основным и привычным для государств, претендующих на звание "Града на холме". Весь остальной мир с ужасом ждет, кого же еще они решат одарить своей убийственной демократией.

Но чтобы успешно демократизировать население Земли, для начала надо убедить собственный народ в том, что это действительно необходимо. "Мы будем знать, что наша программа по дезинформации достигла своей цели, когда вся американская общественность будет готова поверить в любой обман" - эту фразу приписывали 13-у директору Центрального разведывательного управления США Уильяму Кейси.

Кейси руководил американским разведывательным ведомством во времена президента Рональда Рейгана с 1981 по 1987 годы. Советский Союз он считал едва ли не вселенским Злом. Участники совещания, где была произнесена упомянутая выше фраза, вспоминают еще одну любопытную деталь. Директор ЦРУ прямо заявил Рейгану: более 80% разведданных, представленных аналитическими подразделениями ЦРУ, взяты ими из открытых источников — газет и журналов.

 

Надо признать, что Кейси, если бы не умер от опухоли мозга почти сразу после отставки, мог бы сегодня себя поздравить. Его программа достигла своей цели. В последние годы США похожи на котел, в котором кипят нешуточные битвы между республиканцами и демократами, разными финансовыми кланами, а избытки этой "благодати" выплескиваются на соседей. И американцы – во всяком случае, большинство из них – продолжают верить в свою цивилизаторскую миссию. А вот их европейские союзники в избранности Штатов постепенно начинают сомневаться.

 

Впрочем, в Старом свете заповеди Макиавелли чтят не меньше. Ангела Меркель с легкостью предает своих соратников в Германии. И с Россией то дружит, а то становится едва не самым ярым критиком Москвы. Президент Франции, в свою очередь, ужом вертится, пытаясь угодить "и нашим, и вашим". Уж очень хочется Эммануэлю Макрону стать новым Бонапартом, "объединителем Европы", но и вызвать гнев заокеанского Большого брата боязно.

Великобритания верна своей роли – "англичанка гадит". Даже несмотря на то, что кресла под многими британскими политиками шатаются из-за грандиозных потрясений, связанных с брекзитом, Лондон находит время, чтобы бросить парочку новых обвинений в сторону Москвы. Вспоминают даже забытый было "Новичок". О верности, предательстве и подлости более подробно читайте в нашей новой рубрике "Нарушая правила".

Читайте также:
Дональд Трамп и Ангела Меркель
Дональд Трамп и Ангела Меркель
Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп и Мелания Трамп
Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп и Мелания Трамп
G20
G20
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Ангела Меркель, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон
Ангела Меркель, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.