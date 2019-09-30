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Взрывали щенков петардами: в Башкирии взялись за малолетних живодеров

15:32
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Защитники животных требуют наказания

Правоохранительные органы Башкирии проверяют информацию о подростках, которые ради забавы убивали собак. 
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"По сообщению в СМИ об убитых собаках полиция проводит проверку", - сообщили РИА Новости в пресс-службе районного МВД. 

На сайте Change.org опубликовали петицию с призывом наказать школьников из поселка Строймаш в Стерлитамакском районе. По словам автора текста, 21 сентября несовершеннолетние оглушили собаку петардой, после чего она выбежала на проезжую часть и попала под колеса. Затем подростки издевались над двухнедельными щенками, одному из которых они засунули в пасть петарду. Свои действия они снимали на видео и рассылали одноклассникам. 

Увидев опубликованные кадры, учительница устроила детям выволочку. На следующий день мать одного из хулиганов пришла в школу и потребовала, чтобы учительница публично извинилась перед мальчиком. 

"Чувствуя свою безнаказанность, малолетние убийцы начали угрожать остальным ученикам школы, что, если кто-то проболтается, их ждет такая же участь. Далее, как в фильмах ужасов, подростки устроили квест на районе "кто круче". И в ход пошли выброшенные котята с 5-го этажа дома", - написала автор петиции, которую уже подписали свыше 17 тысяч человек.  

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