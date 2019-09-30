Пошел на прорыв: украинец на автомобиле попытался сбежать в Белоруссию

На пути возникли неожиданные препятствия

Украинским пограничникам на пропускном пункте "Славутич" пришлось пережить стресс. Гражданин Незалежной решил срочно переехать в Белоруссию – так что не остановился для проверки, а попытался протаранить автомобилем все защитные приспособления.

По данным Госпогранслужбы Украины, на пути нарушителя возникли "элементы пограничной инфраструктуры", с которыми он и столкнулся.

"В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

30-летнего водителя привлекли к административной ответственности. Его обвинили в нарушении пограничного режима. Кроме того, могут привлечь и к уголовной ответственности по статьям о незаконном пересечении границы и неповиновении требованию работника государственной пограничной службы Украины.