Галкину досталось от дочери за носки с тапками

Она устроила ему деликатный разнос на видео

Шестилетняя Елизавета Галкина, которая нарядилась в одежду от известного бренда, преподала папе модный урок.

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочь позирует в шортах и клетчатой юбке. Этот необычный наряд придумал известный российский дизайнер. "Какая красота!" - восхитился Галкин, попросив ребенка объяснить, что на ней надето. "Это шорты с юбкой", - сказала малышка, добавив, что юбка защищает ее от ветра.

"Как ты считаешь, можно носить носки с тапками?" - спросил Елизавету телеведущий, показав свои ноги в черных носках и черных тапках. "Носки с тапками?! - искренне удивилась девочка. - Никогда об этом не слышала. Можно просто тапки носить".

Максим Галкин посчитал, что дочь довольно вежливо его пристыдила за отсутствие вкуса. "Д – Деликатность", - написал муж Аллы Пугачевой.

- Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи ее не тискать и не зацеловывать, - прокомментировала видео певица Валерия.

- Л - Любовь, - отреагировал шоумен Александр Ревва.

- Она умеет тронуть своей деликатностью и вниманием!

- Какой чудесный белокурый ангелочек.

- Не перестаю ею восхищаться! Само очарование.

Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это стал пятый брак. В 2013 году у них появились двойняшки, рожденные суррогатной матерью.