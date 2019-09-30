Стало известно, о чем говорили Путин и Макрон после прощания с Шираком

Подробности привел Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон пообщались после официальной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис в Париже.

Два лидера около двух минут разговаривали на выходе из собора, после чего Путин направился к своему автомобилю. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты обменялись несколькими словами.

"Французы естественно выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж", - рассказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее в Париже завершилась панихида по Жаку Шираку. На прощание, кроме Владимира Путина, пришли экс-президенты Франции Франсуа Олланд, Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстен, а также бывший президент США Билл Клинтон. Ширака похоронят в понедельник в атмосфере строгой приватности на кладбище Монпарнас в Париже.

Видео: "Жака Ширака проводили в последний путь аплодисментами"

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