"Да, малышка": Виторган и Нинидзе показали нежность на людях

Стеснение пропало

47-летний актер Максим Виторган, который недавно развелся с телеведущей Ксенией Собчак, откровенно ответил на вопросы поклонников и прилюдно пофлиртовал со своей новой возлюбленной - 28-летней актрисой Нино Нинидзе.

Максим Виторган, который задержался на работе до поздней ночи, предложил своим подписчикам в Instagram позадавать ему вопросы. Раньше актер не демонстрировал такой открытости к беседе. "Первый раз. Потеря девственности, так сказать. Кто первый?" - пошутил Виторган.

В ответ на это Нино Нинидзе написала ему: "Я первая!" "Да, малышка", - отреагировал Виторган, который несколько месяцев назад перестал скрывать свои отношения с молодой коллегой.

Как пишут "Дни.ру", один из фанатов спросил Виторгана о том, какого ему живется после развода с Собчак: "Как оно, новая жизнь?" Прекрасно понимая суть вопроса, актер ответил: "НовАЯ жизнь не оно, а она!" По-видимому, таким образом он дал понять, что отношения с Нинидзе для него сейчас имеют огромное значение.

Напомним, Собчак и Виторган официально развелись 3 августа после шести лет брака. Чуть больше месяца спустя телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Собчак и Виторган сохранили дружеские отношения ради их трехлетнего сына Платона.