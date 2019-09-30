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"Да, малышка": Виторган и Нинидзе показали нежность на людях

16:40
  • понедельник
  • 30 сентября 2019

Стеснение пропало

47-летний актер Максим Виторган, который недавно развелся с телеведущей Ксенией Собчак, откровенно ответил на вопросы поклонников и прилюдно пофлиртовал со своей новой возлюбленной - 28-летней актрисой Нино Нинидзе. 
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Максим Виторган, который задержался на работе до поздней ночи, предложил своим подписчикам в Instagram позадавать ему вопросы. Раньше актер не демонстрировал такой открытости к беседе. "Первый раз. Потеря девственности, так сказать. Кто первый?" - пошутил Виторган.

В ответ на это Нино Нинидзе написала ему: "Я первая!" "Да, малышка", - отреагировал Виторган, который несколько месяцев назад перестал скрывать свои отношения с молодой коллегой. 

Как пишут "Дни.ру", один из фанатов спросил Виторгана о том, какого ему живется после развода с Собчак: "Как оно, новая жизнь?" Прекрасно понимая суть вопроса, актер ответил: "НовАЯ жизнь не оно, а она!" По-видимому, таким образом он дал понять, что отношения с Нинидзе для него сейчас имеют огромное значение. 

Напомним, Собчак и Виторган официально развелись 3 августа после шести лет брака. Чуть больше месяца спустя телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Собчак и Виторган сохранили дружеские отношения ради их трехлетнего сына Платона. 

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