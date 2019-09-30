Медведев назвал колоссальным объем "незавершенки" в России

Премьер обсудил связанную со строительством проблему на встрече с Алексеем Кудриным

В работе над бюджетом необходимо сотрудничество Госдумы, правительства и Счётной палаты. Их согласованная работа позволит добиться того, чтобы главный финансовый закон эффективно решал стоящие перед страной задачи.

Глава правительства Дмитрий Медведев подчеркнул это на встрече с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным, передает "ТВ Центр". Специалисты контрольного органа отслеживали работу над проектом бюджета, подготовили ряд заключений и в ближайшее время внесут их в Госдуму. Среди вопросов, на которые следует обратить особое внимание, Алексей Кудрин выделил проблему незавершённого строительства. По данным Счётной палаты, в стране набралось уже более 70 тысяч объектов, в основном на балансе регионов, которые финансируются по адресным программам, но не сдаются в установленные сроки. Палата подготовила ряд предложений, которые позволят разобраться с долгостроем.

"Ввести учёт таких объектов через государственную информационную систему управления. Потому что по части объектов даже нет полной информации. И, конечно, целый ряд других мер, связанных с оценкой стоимости такого имущества, дальнейшей судьбы такого имущества, необходимостью где-то достроить, где-то приватизировать, а где-то просто признать, что это уже не подлежит такому дальнейшему использованию", - сказал Кудрин.

"Объём незавершёнки так называемой в масштабах страны колоссален. И я сам, когда езжу по регионам, очень часто вижу, как это выглядит. Губернаторы говорят, что с советских времён, например, тянется. Или относительно недавно возникло. И здесь, конечно, инвентаризация необходима. Хорошо, что вместе с коллегами из министерств, федеральных иных структур Вы эту работу ведёте. Рекомендации такие, безусловно, полезны", - заявил Медведев.