Кремль допустил публикацию бесед Путина и Трампа

Это возможно только при обоюдном согласии

Публикация переговоров лидеров России и США возможна только при обоюдном согласии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления американского конгрессмена от демократов Адама Шиффа, который требует разглашения содержания бесед глав государств. Скандал, разразившийся в США после публикации переговоров Зеленского с Трампом, грозит последнему неприятностями с серьёзным продолжением. Появилась первая, пока еще предварительная, дорожная карта процедуры импичмента президенту США.

Воевать демократы, как сообщается, будут сразу на два фронта. Так называемый "Укргейт" - разведывательный комитет станет подводить базу под скандал с Зеленским, и неожиданно – "Рашагейт", которым займется комитет юридический. Тема с российским вмешательством, кажется, конечно, давно протухшей. Но ведь Роберт Мюллер ясно выразился: обвинения в препятствовании правосудию не предъявили Трампу якобы лишь потому, что он — действующий президент. В общем, дело пахнет керосином, и, как сообщает телеканал CBS, глава США уже поручил советникам разработать стратегию реагирования на случай реальной угрозы. Публично, впрочем, он продолжает держать лицо

"Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвёртых рук, но и с человеком, который незаконно предоставил ему эти данные, которые в значительной степени неверны. Этот человек шпионил за американским президентом? Серьёзные последствия!" – заявляет Дональд Трамп.

Это Трамп об авторе опубликованной жалобы, из-за которой, собственно, и весь сыр-бор. Но оппоненты президента и тут не сдаются. Изо всех сил пытаются придать осведомителю, который лично ничего не видел и не слышал, хоть какой-то вес. Дескать, информатор настолько ценный, что уже под федеральной защитой. А значит, ему просто обязаны верить на слово.

Дополнение: В понедельник Дональд Трамп потребовал арестовать председателя спецкомитета Палаты представителей Адама Шиффа за искажение его разговора с Владимиром Зеленским. По мнению президента, демократ придумал ложное заявление, тем самым совершив государственную измену.

"Наш телеканал получил письмо, в котором сообщается: автор жалобы, которая стала поводом для запуска процедуры импичмента президенту, беспокоится за свою безопасность и уже находится под защитой федеральных властей!" – сообщил телеканал CBS.

По сути, на руках у демократов две пустышки. С одной стороны, закрытое расследование Мюллера, которое не доказало никакого сговора между Трампом и Кремлем. С другой - разговор президента США с Зеленским, в котором тоже ничего криминального нет. Но работают, как говорится, с тем, что есть. Требуют теперь представить Конгрессу расшифровки телефонных переговоров аж с Владимиром Путиным. И самое удивительное, что такой шаг Трампа уже не кажется невероятным.

"Прецедент есть, конечно, в США не идиоты сидят, они понимают, чем это чревато. Но такое впечатление, что все-таки примат, приоритет внутриполитической повестки сейчас настолько силен, что при каких-то обстоятельствах Трамп может махнуть рукой, мол, ничего не жалко, вот смотрите", - рассуждает политолог Федор Лукьянов.

То есть отныне любые переговоры Трампа с любым иностранным лидером могут стать достоянием публики, если этого потребует логика внутриполитической борьбы в США. Казалось бы, нонсенс, но в Америке всё зашло слишком далеко. Ставки крайне высоки. Для демократов победа на выборах - единственный способ преодолеть глубочайший кризис в партии. А для Трампа - это вопрос не только политического выживания, но и личной свободы. Речь ведь всерьез идет о судебном преследовании. Вот в ход и идут все, даже самые грязные приёмы.

"Это, конечно, огромные потери для истории и теории дипломатии, потому что такого типа переговоры не должны в публичном виде печататься. Надо доверять своим лидерам, потому что они выбраны демократическим способом, в том, что они не злоупотребляют вот такой привилегией", - говорит профессор университета Канады Петр Дуткевич.

"Иначе мы просто не сможем откровенно говорить, высказывать сомнения, говорить иногда острые слова критики взаимные и дать человеку ответить на эту критику. И так, чтобы он не боялся, что если его ответ распространят, то он потеряет уважение друзей", - вторит политолог Андрей Быстрицкий.

Зеленскому попросту не повезло. Он оказался между демократической Сциллой и республиканской Харибдой, нажив попутно врагов в Европе, которая, по телефонным признаниям Владимира Александровича, слишком мало помогает Украине. Теперь вот президент вынужден вновь и вновь оправдываться.

"Еще раз говорю: мы ж с вами независимое государство. Никаких команд мы не исполняем. У нас команда одна - служить Украине", - убеждает он.

Звучит не слишком убедительно, как и всё, что сейчас говорит об этой ситуации Владимир Зеленский. Политологи советуют: лучше б молчал. Вот, например, Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины. Да, заявил, что не раз отвечал отказом на просьбы адвоката Трампа Джулиани начать расследование против Байденов. Но потом сразу же уехал из страны. Вероятно, пережидать бурю в безопасности и ждать от демократов вознаграждения.

"Бывший генпрокурор слинял с Украины в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональда Трампа. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу", - негодует бывший депутат Рады Сергей Лещенко.

Имя Джулиани оппоненты Трампа теперь твердят как мантру. Тот, конечно, все отрицает. Заявляет: встречи с украинскими чиновниками проходили по запросу Госдепа и под его контролем.

"Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента. Господин Волкер просил, Сондлэнд просил, но когда я на прошлой неделе разговаривал с госсекретарем, он сказал, что в курсе, По итогам встречи я позвонил господину Волкеру и Сондлэнду и отчитался, я рассказал им, что узнал", - признался Джулиани.

Известно, что после этого интервью помощницы Джо Байдена настоятельно попросили руководство некоторых вещателей не приглашать больше в эфир Рудольфа Джулиани. Очевидно потому, что тот неизменно повторяет: у него на руках доказательства преступной деятельности экс-вице-президента на Украине. Зато адвоката очень ждут американские конгрессмены. Хотят допросить. Так же, как и недавно уволенного спецпреда США по Украине Курта Волкера, а еще госсекретаря Майка Помпео. До импичмента всё это едва ли доведет. Республиканский сенат такой законопроект не пропустит. Зато предвыборная кампания Трампа уже превратилась в один бесконечный сериал о не доказанных, но очень грязных преступлениях кандидата в президенты.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".