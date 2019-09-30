Нижегородец второй год сводит с ума соседей конским ржанием

Таким образом мужчина мстит соседям сверху

За конское ржание - пять тысяч рублей. Такой штраф назначил суд Нижнего Новгорода мужчине, который уже вот уже почти два года планомерно изводит своих соседей. С пяти утра ежедневно он включает на полную громкость аудиозаписи с лошадиными игрищами. Топот и ржание эхом разлетаются по всему дому. Ответчик свои действия объяснил просто - он мстит соседям сверху, но страдают все жильцы. На мужчину составили несколько протоколов и сейчас назначена новая процессуальная проверка.

Вроде бы не конюшня, но звуки из квартиры специфические. Полтора года назад хозяин начал докучать соседям громкой классической музыкой, затем перешел на классику немецкой тяжелой сцены. Теперь переключился на лошадиные интонации.

— У нас прошлый год был Rammstein. Потом он поменял. Стали ржанье лошадей и стуки.

— До девяти звучит Rammstein или ржание коней. Потом он начинает бегать, стучать до пяти утра. Невозможно заснуть. Стучит по батарее.

От телекамеры хозяин квартиры Юрий не прячется. Показывает мощную колонку, из которой доносятся громкие звуки. И объясняет - не то чтобы лошади ласкают его слух, скорее, раздражают соседи этажом выше.

"Я никому не мстю, ничего не делаю. Я просто глушу их звуки. Двое их детишек подросли, как начали бегать. Вот они там вчетвером такое устраивают. Вы не представляете. Им все пофигу. Дело в соседях сверху. Люди не умеют себя вести. Жить под ними невозможно. Я говорю: нужно как-то договариваться. Они говорят: это твои проблемы", - жалуется мужчина.

Вот и решил Юрий топот соседей заглушить ржаньем коней. Временные рамки, по собственному признанию, не нарушает - лошади ржут строго до десяти вечера. Уровень шума тоже в норме - 45 децибел.

— Это какой-то ужас. Мы живем наискосок. А как будто лошади ржут рядом со мной. Какая-то конюшня получается.

Хозяева квартиры сверху с претензиями Юрия не согласны.

"Как собираются дети в садик? Ну, пройдет он из комнаты в комнату, но не топотом. Он говорит: сделайте шумоизоляцию. Я говорю: для нас это затратно. Я никакую шумоизоляцию делать не буду. И это не решение проблемы", - отвечает соседка.

Жители подъезда жаловались в различные инстанции. Суд оштрафовал Юрия на пять тысяч рублей. Во время очередной перепалки на лестничной площадке кто-то вызвал полицию. Пока постовые ехали, Юрий уехал. Стражи порядка разводят руками.

Весь подъезд просит конфликтующие стороны сесть за стол переговоров на чьей-нибудь кухне. Но хозяева переступать порог квартир друг друга даже не собираются. Невольные заложники ситуации лишь оптом закупают беруши и осторожно интересуются, сколь богата фонотека неуступчивого соседа.

"ТВ Центр".